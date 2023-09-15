【東方日報世界視線】中國步步為營　印度舉步維艱

中國最高領導人過去從未缺席過二十國集團（G20）峰會，但習近平和俄羅斯總統普京均缺席今次G20峰會，使印度總理莫迪和美國總統拜登成為焦點，而莫迪以主辦國身份加上印度成功登陸月球南極，風頭一時無兩。

一些分析家認為，習近平不出席G20峰會，是因為中國新版地圖凸顯了中印之間的領土爭議，恐莫迪不會有好臉色；另一個原因是習近平不希望在媒體面前與拜登搞沒主題的閒聊。亦有分析家認為，習近平缺席峰會可增加關注度，比沒貢獻的出席更有意義，反正今次是西方夥同印度主導，結果只是和稀泥。

印度經濟增長率超越中國，吹捧班加羅爾軟件發展非常好，成為印度硅谷，在G20峰會中大談「一個地球、一個家庭、一個未來」，肯定是外交公關大行動。印度近期的確到處顯示自己國力上升，歐洲的政治分析家也承認印度在國際政治舞台的特別角色。雖然美國民主黨政府一直以來都在努力拉攏印度建立政治夥伴關係，印度亦明白得到美國武器及在印度洋的支持是好事，然而和美國成為軍事盟友，單看阿富汗及烏克蘭就了解到不會拿到好處，也肯定會得罪俄羅斯，犧牲它在油氣方面獲得的巨大經濟利益。印度堅持軍事走向獨立多元化，可由法國引入戰機，而如今又計劃從德國購入潛艇及其科技。

德國政經界對中印關係表現得最清醒，在最近的一個論壇，有專家就解釋中國與印度對德國孰輕孰重，單看中德貿易額是印德的10倍，便不用多講了。而且印度表面民主，但政治運作其實是權威主義，政局比中國更難操控及混亂。印度政經界揚言要和中國競爭，預計2027年印度會超越日本成為世界第三大經濟體，GDP超過5萬億美元，但恐怕到時中國的GDP可達25萬億美元！即使目前中國面臨房地產嚴重泡沫化以及年輕人失業率升破20%，但德國認識中國政治經濟的專家，認為中國在邁向高科技特別是引入人工智能科技的社會轉型中，尋求新的社會勞動模式，中國政府還是有很多條件及手段克服目前的困難。

無疑中國和印度都計劃要達到經濟自足自立，不依賴西方，但印度要擺脫依賴西方及中國，起碼要多20年。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻