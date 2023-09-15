俄指兩名美使館外交官從事非法活動　驅逐離境

俄羅斯外交部周四（14日）召見美國駐俄大使並遞交照會，指美國駐俄使館兩名外交官的行為與外交人員身份不符，宣布兩人們為「不受歡迎的人」，並要求他們在7日內離境。

俄外交部聲明說，美國大使館一等秘書西林Jeffrey Sillin及二等秘書伯恩斯坦David Bernstein在俄從事非法活動，與俄羅斯公民紹諾夫Robert Shonov保持聯繫。紹諾夫已被控與外國秘密合作，執行損害俄羅斯國家安全的任務，以獲得物質報酬。聲明又指，美國駐俄外交代表的非法活動，包括干預駐在國的內政，是不可接受，將堅決制止。俄方希望美方作出正確結論，避免採取對抗措施。美國國務院周四則譴責俄方「無端」驅逐兩名美國外交官，指此舉「完全沒有道理」，揚言會對俄方的行為作出「適當的回應」。

俄羅斯聯邦安全局上月28日曾發布消息稱，該局制止了美國駐俄大使館線人、美國駐海參崴總領事館前僱員紹諾夫的非法活動。紹諾夫據指為獲得物質報酬，自2022年9月到他被捕時，執行了美國駐俄大使館政治處工作人員西林和伯恩斯坦的指令，收集關於俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動、俄各地區動員情況、俄內部問題及對2024年俄總統選舉前民眾抗議活動影響評估等信息。