烏軍反艦導彈　摧毀克里米亞S400防空系統

烏克蘭軍方周四（14日）表示，當日以無人機和導彈攻擊俄羅斯部署在克里米亞的防空系統，烏軍使用一套陸基版海王星反艦導彈成功擊毀一套S400防空系統，總統澤連斯基公開讚揚烏軍。

烏克蘭國家安全局（SSU）和海軍反情報部門於周四清晨5時30分左右在克里米亞半島西部的葉夫帕托里亞鎮（Yevpatoria）附近，進行一次特別行動，摧毀一套價值12億美元（約93.6億港元）的S400防空系統。烏克蘭無人機先攻擊S400的雷達和天線，使它失去效用，烏克蘭海軍其後發射2枚海王星導彈摧毀S400發射設施。澤連斯基表示，烏方摧毀俄羅斯在克里米亞的防空系統，是一次勝利及重大成就，感謝烏克蘭安全部門及海軍的行動。

另外，烏克蘭總統顧問波多利亞克指該國專注於3項關鍵任務，目的是解除俄羅斯對克里米亞的佔領。基輔的目標是防空系統，為對俄羅斯軍事和倉庫基礎設施進行更多襲擊開闢道路，同時會攻擊運輸物流以阻止向活躍敵對行動地區大規模持續供應資源和儲備，需要把俄羅斯黑海艦隊的殘餘力量趕出克里米亞。