各向北歐派遣兵力　美俄互相威懾對方

美俄兩國各自在北歐地區向對方展示軍力，美國一艘巡航導彈核潛艇周四（14日）首度到訪挪威，北約也第一次派出無人機在新成員國芬蘭上空執行偵察任務。俄羅斯近日接連派出轟炸機，在波羅的海、巴倫支海、挪威海巡航示警。

美國海軍表示，俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號抵達挪威北部特羅姆瑟，旨在進一步加強美挪兩國夥伴關係。該艦前身是搭載核導彈的俄亥俄級戰略核潛艇，事後改裝「去核化」只配備154枚戰斧陸攻巡航導彈，但新增搭載66名特種作戰人員的能力。它上一次露面是今年8月4日，短暫停靠意大利那不勒斯。

與此同時，北約一架RQ4D無人機周三（13日）結束在芬蘭上空的飛行任務，作為該軍事聯盟因應俄烏戰爭爆發後，加強東翼地區偵察任務的一部分。該無人機以意大利西哥奈拉為基地，可以在空中飛行超過30小時，對一個廣闊地區實施情報收集、監視、偵察，自去年開始主要在黑海的東翼地區執行多次任務。

另一方面，俄羅斯國防部周二（12日）表示，兩架圖22M3遠程轟炸機在波羅的海上空執行近5小時的飛行任務，期間獲得蘇35S戰機護航。兩天後，俄羅斯兩架圖95MS戰略轟炸機在巴倫支海及挪威海，在蘇30SM戰機護航下飛行近4時。俄羅斯遠程航空兵定期在北冰洋、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋巡航。