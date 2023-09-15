尖端技術研究國家競爭力排名　中國80%領域居首

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）早前公布尖端技術研究的國家競爭力排名，在高超音速和水下無人機等23個領域中，中國在19個領域排在首位，約佔80%，反映中國領先美日歐的局面。其餘4個領域，則由美國居首。

日本傳媒周五（15日）引述報告指，研究所分析由2018年至2022年間在國際發表的220萬篇論文，選取引用次數最多的前10%論文，統計作者等信息，計算出各國的佔比率。在以音速5倍以上高超速度飛行的「高超音速」相關領域，中國佔據70%以上的份額，領先於美國、英國和德國。中國正在開發速度更快、軌道更難預測的高超音速導彈，以突破假想敵的導彈防禦網。這種武器可能成為徹底改變軍事優勢的「遊戲規則改變者」，ASPI將它定位為中國技術壟斷風險較高的領域。

在被稱為「水下無人機」的自主式水下航行器（AUV）領域，中國佔率近60%，排第2位的美國不到10%，中國表現突出。AUV領域被認為結合了可在高水壓下保護設備的耐壓外殼、無人航行控制技術、通信技術等高科技技術，另外，研究亦發現中國在海底無線通信、水下聲波探測器（聲納）方面具有優勢。在人工智慧（AI）和量子等領域，中美競爭激烈。在與AI相關的6個領域中，中國在無人機等4個領域排在首位，美國則在尖端積體電路設計等方面領先。在量子相關的4個領域中，中美分別在2個領域佔據首位。有望應用於量子計算和醫療等領域的高靈敏度量子傳感器方面，美國佔優，而在量子計算機也難以破解的「後量子密碼」技術等方面，則是中國領先。