解放軍兩海上編隊　同時駛離菲律賓海

中國大陸在台灣外海集結大批軍艦，日本防衞省通報解放軍海軍兩支在菲律賓海的編隊最新動向，山東號航空母艦編隊周四（14日）至周五（15日）駛回南海方向；另一支全由驅逐艦組成的編隊，在同一時間穿越宮古海峽駛往東海。

日本防衞省統合幕僚監部周五表示，日本海上自衞隊周三（13日）至周四在台灣東南方、菲律賓東北方的菲律賓海海域，發現山東號與另外多艘軍艦航行，山東號期間出動多架次艦載殲15戰機及艦載直18直升機，兩者升降次數分別是40次及20次，總計60次；這支編隊之後經巴士海峽駛往南海。台灣國防部周一（11日）通報山東號駛入菲律賓海。

與此同時，日本海上自衞隊發現，解放軍海軍052D型驅逐艦廈門號、包頭號、紹興號與956E型驅逐艦福州號、956EM型驅逐艦寧波號，總共5艘軍艦周四至周五取道宮古海峽北上，由菲律賓海前往東海；它們周一從東海南下經該航道抵達菲律賓海。

另一方面，台灣國防部周五公布，由周四上午6時至周五上午6時，發現解放軍18架次飛機及14艘次艦艇在台灣周邊海空域活動；其中13架次飛機逾越台灣海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，分別是4架次殲10戰機、一架次運9通訊對抗機、4架次殲16戰機、一架次運8反潛機、兩架次轟6轟炸機、一架次空警500空中預警機。