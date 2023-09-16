日企研發日版ChatGPT　促進國際聯合研究

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT在推出不到一年引起全球轟動。英國科學雜誌《自然》周四（14日）刊登文章介紹，日本政府正在聯合當地大型科技公司，基於大型語言模型（LLMs），打造日語版本的ChatGPT，如果能夠做到準確，預計將對國際聯合研究產生積極影響。

LLMs通常使用來自公開資源的大量數據來學習自然語音和散文的模式。它們被訓練根據一段文本中的前一個單詞預測下一個單詞。ChatGPT之前的模型GPT-3所訓練的絕大多數文本都是英語。開發團隊使用日本超級計算機「富岳」，主要對其進行日語輸入訓練，藉此開發日本版的ChatGPT。

英語只有26個字母，而書面日語由兩組48個基本字符和2,136個常用漢字組成。大多數漢字都有兩種或兩種以上的發音，還有大約5萬個很少使用的漢字，導致ChatGPT在處理日語時遇到困難。專門研究自然語言處理的日本東北大學研究員坂口慶祐表示，目前的LLMs在英語方面表現出色，但在日語方面往往表現不佳。使用日語時，ChatGPT有時會生成大多數人從未見過的極其罕見的字符，以及奇怪的未知單詞。