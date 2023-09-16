內地中科院博士受騙至緬甸獲釋　未能靠業績賺過錢

中國科學院博士張實於8月被騙到緬甸妙瓦底從事電信詐騙，交付贖金後於本月5日回到上海。他周五（15日）講述被騙經過，指他在緬甸期間每天工作18小時，未達業績需受體罰，而他未能靠業績賺到過錢。他告誡一個人會否上當，與學歷、閱歷都沒有必然關係，詐騙利用的是人性弱點，任何人都有可能成為受害者。

張實發布影片講述被騙經過，當時父母、女友都生病，經濟壓力大，一名仲介宣稱有一份新加坡客服人員的高薪工作，每月1.5萬元（約1.6萬港元）加分紅，每周工作6天，每天工作10小時。他因為沒辦到新加坡簽證，輾轉到香港、泰國曼谷等城市，去年8月中旬到達泰緬邊境的湄索，在他意識到不對勁時，已被詐騙集團帶到緬甸。他曾發短訊告訴女友不想留在緬甸，不安全，但他失去人身自由，試圖逃跑但發現守衞森嚴，只能放棄。他試過透過聊天程式偷偷和女友聯繫，談到公司的詐騙模式、規章制度、體罰方式等，但因疏忽大意無及時刪除被發現，被關起來用木棍打，打到完全無法正常站立，睡覺也只能趴着。

張實負責偽裝成女性，透過社交程式與受騙者聊天，進入詐騙園區的第一個月會有「工資」，大約6,000元（約6,456港元），之後收入就靠業績分紅，如果無業績就拿不到任何錢，還要被體罰，包括跑步、俯臥撐、平板支撐、蛙跳、上下蹲等，連續做1小時以上，會有人拿着木棍在後面監督。他說，沒有靠業績賺到過錢，人們現在了解詐騙套路，上當的人愈來愈少，園區業績愈來愈差。所在公司有2、300人，每月只能騙到10至20多單，每筆至少5,000美元（約3.9萬港元），多的有幾十萬甚至上百萬美元。公司給「員工」分紅的比例，最低3%，最高12%。