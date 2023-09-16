美國重新審視　研究秋季援烏陸軍戰術導彈

美國《華爾街日報》周五（15日）報道，拜登政府正重新審視秋季向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的問題，以加強烏克蘭反攻。

報道引述美國官員指，多個因素促使拜登政府重新考慮是否援助導彈予烏克蘭。拜登政府正檢視提供有限數量導彈的計劃，以緩解美國國防部對武器庫存耗盡的憂慮。美國曾獲得烏克蘭不會使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標的保證，預計提供陸軍戰術導彈的條款會以類似承諾為前提。另一個原因是烏克蘭擁有的西方援助遠程導彈疑似減少，陸軍戰術導彈發射裝置是可移動，發射後可避開報復打擊。雖然陸軍戰術導彈不能直接幫助烏軍突破俄軍多重防線，但美方官員認為可打擊俄軍後勤樞紐及總部。報道指出，美國總統拜登仍未批准轉讓陸軍戰術導彈。

美國國防部發言人表示，不會在烏克蘭總統澤連斯基訪美前，就援助陸軍戰術導彈作最後決定，並強調美國一直就烏克蘭的需要與對方聯絡。陸軍戰術導彈最大射程突破300公里，俄羅斯視之為美國軍援烏克蘭的紅線。不少人擔憂烏克蘭一旦獲得導彈，將令烏克蘭衝突升級為美俄衝突。