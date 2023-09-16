部署波羅的海島嶼　美導彈發射車懾俄

美國2019年退出與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》，加強發展陸基導彈系統。美國海軍宣布，下周與丹麥軍方在波羅的海博恩霍爾姆島，實施標準6型導彈發射器車隊保護聯合演習。這款原先用於攔截彈道導彈的防空武器，也具備精確打擊陸上固定及海上移動目標的能力，對俄羅斯加里寧格勒州構成威脅。

美國海軍周五（15日）發出新聞稿，表示今次演習旨在展示美方對跨大西洋安全、防禦互操作性的承諾。標準6型導彈原本搭載在軍艦的垂直發射器，其陸基版本採用車載模塊化發射器，增加美國海軍的作戰靈活性及促進快速部署，突出美方對確保自身及盟友安全利益的承諾。新聞稿指在丹麥領土實施有關行動，美方重申丹麥作為重要盟友，確保地區穩定的戰略重要性，進一步鞏固美丹兩國的持久防禦夥伴關係。

美國海軍去年9月11日在歐洲地區，展開標準6型導彈發射器車隊保護演習。根據軍方發布的照片，可見導彈發射器設置在貨櫃內，這種設計的最大好處是可以部署在很多地方，包括陸上、兩棲作戰軍艦甲板。資料顯示，這個貨櫃導彈發射器型號是Mk70 Mod 1遠征發射器，衍生自軍艦使用的Mk41垂直發射系統；由於它此前已經用於發射具備陸攻及反艦能力的戰斧巡航導彈，意味適用於搭載現有及未來的導彈。