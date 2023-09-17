華人賣淫組織瓦解　揭毆劫剝削內幕

美國紐約市布魯克林區聯邦法院上周四（14日）公布一份追加起訴書，指控一個總部位於皇后區的賣淫組織，在全美各地從事性交易、毆打及搶劫數十名婦女。起訴書追加起訴3名同日落網的亞裔疑犯，並增加10項協助敲詐勒索罪名。組織去年已有8名華人在內的9人，被控20項罪名。

被告陳圓圓（Yuan Yuan Chen，音譯）涉嫌合謀詐騙、合謀性交易及合謀跨州賣淫等罪名。另外兩名被告陳義初（Yichu Chen，音譯）及約翰尼·金（Johnnie Kim），被控多項搶劫罪。根據法庭文件，賣淫組織於2019年4月至2021年9月期間，在全美範圍內經營賣淫業務、販賣婦女，以及暴力襲擊受害人，包括綁住受害人雙手、用錘子和扳手等鈍器毆打等，施暴過程以手機攝錄並傳送給頭目，初步估計308人受害。

陳圓圓是組織的關鍵人物，主要負責招募性工作者，管理賣淫活動及協助制定計劃，並從中收取佣金。陳一初和約翰尼·金則是打手，毆打不服從的性工作者。紐約市警察局局長卡班（Edward A. Caban）形容，起訴書中列出的罪行是最令人髮指的罪行之一。若罪名成立，陳圓圓將強制最少監禁15年，最高終身監禁，陳義初和約翰尼·金則將最高面臨20年監禁。