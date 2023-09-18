特朗普受訪　拒答有否睇電視直播國會暴動

美國前總統特朗普在周日（17日）播出的訪問中，多次拒絕回答自己是否透過電視觀看前年1月6日國會暴動的過程，強調他會在往後的適當時機告訴民眾。

在美國全國廣播公司（NBC）節目的訪問中，特朗普對於暴動當日及暴動開始時在做甚麼，以及支持者闖進美國國會大樓之際有沒有打電話等問題，都拒絕回答。

女主持人問特朗普，當日下午是否在白宮宴會廳開電視觀看攻擊事件時，他回答：「我不會告訴妳，我會在往後的適當時機告訴民眾。」特朗普前幕僚曾表示，他把自己關在離橢圓形辦公室較遠的宴會廳看電視，有時甚至會「回帶」，重複觀看部分內容。

該訪問上周四（14日）在特朗普位於新澤西州的高爾夫球會進行，主持人以暴力發生當下沒有公開表態是「無聲勝有聲」逼問特朗普時，他拒絕回答自己當時打電話給誰。特朗普說：「我為甚麼要告訴妳這件事？」

美國極右派團體「驕傲男孩」成員因國會大廈攻擊事件而被定罪。特朗普在訪談中表示，如果再度入主白宮，他會考慮對遭判22年徒刑、曾任該團體領導人的塔里奧（Enrique Tarrio）予以特赦。

據指白宮律師團曾建議特朗普接受自己被2020年選舉對手、現任總統拜登擊敗的事實。在訪談中被問到為何沒有聽取那些律師建議時，特朗普回答指不尊重他們，並且表示他下決心認定大選「被操縱」。