李在明涉失信及受賄　檢方申請逮捕令

李在明（圖）躺在擔架床由救護人員送院。（電視畫面）

南韓首爾中央地方檢察官辦公室周一（18日）請求法院，向最大在野黨共同民主黨黨魁李在明發出逮捕令，指控他違反信任、受賄，並涉及一宗土地發展醜聞和向北韓非法匯款。李在明於8月31起絕食抗議尹錫悅政府，周一早上踏入第19天，他血糖突降，近乎喪失意識，健康惡化需緊急送醫治療。

檢察官指，李在明出任城南市市長期間，曾於2014至2015年向當地白賢洞區住宅項目的一間私人發展商給予特殊待遇，涉案金額達200億韓圜（約1.18億港元），涉嫌犯下失信罪。檢方同時懷疑李在明在南韓食品研究所舊址開發為公寓大樓的項目中做出偏袒行為，導致城南市政府損失200億韓圜。此外，城南市取消原定的建造出租屋計劃，並允許開發商出售房屋後，讓涉案私人發展商Seongnam R&D PFV牟得暴利。

此外，李在明被指於2019至2020年出任京畿道知事時，透過其副手要求一間內衣製造商非法向北韓匯款800萬美元（約6,240萬港元），以推動他能訪問北韓促成京畿道與平壤合作建造聯合智慧農場。李在明一名熟人捲入一宗2019年違反選舉法案件，李在明涉嫌要求一名商人出庭時作假證供。