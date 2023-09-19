美伊換囚　拜登指無辜扣押　萊希稱出於人道主義

美國與伊朗執行換囚和資產解凍協議。5名被伊朗扣押的美國人，已經從德黑蘭乘搭卡塔爾政府飛機，抵達卡塔爾多哈。他們之後將轉往華盛頓與家人團聚。美國總統拜登周一（18日）發表聲明，祝賀這5名美國人獲釋。

拜登指這批美國人是無辜被扣押，在經歷多年痛苦、不確定性和苦難後終於可以回家。拜登又感謝協助5人獲釋的國家，包括卡塔爾、阿曼、瑞士和南韓。美國國務卿布林肯表示，已經與5名獲伊朗釋放並抵達卡塔爾的美國公民通話，對他們重獲自由感到高興。布林肯指，拜登早已表明他準備作出艱難的決定，又指對於總統來說，確保在任何地方受到不正當拘留的美國人能夠回家，比任何事情更重要，政府將繼續這項工作。

伊朗外交部證實，被美國扣押的5名伊朗人亦已經獲釋，其中兩人正返回伊朗，兩人要求留在美國，另一人就會前往其他國家與家人團聚。抵達美國紐約準備出席聯合國大會的伊朗總統萊希表示，釋放5名伊朗裔美國人純粹出於人道主義，未來伊朗和美國亦可進行其他人道主義行動。

在美國公民獲釋後，美國財政部宣布，對伊朗前總統艾哈邁迪內賈德和伊朗情報部實施制裁，理由是他們參與錯誤扣押美國公民。

美國和伊朗在互相釋放對方被扣押的公民前，伊朗在南韓被凍結60億美元（約468億港元）資金獲解凍，並已轉移至在卡塔爾的帳戶。美國政府官員透露，伊朗只可將獲解凍的資金用於人道主義方面，而美國財政部將監察涉及這筆資金的交易。