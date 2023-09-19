侯友宜訪美提「3D戰略」　和平解決兩岸歧異

國民黨台灣總統參選人侯友宜周一（18日）拜訪美國在台協會（AIT）總部，該會主席羅森伯格親自迎接。雙方會談一小時，侯友宜會後未透露會面對象與內容。他同日出席華府智庫座談會並發表演說，首次提到「3D戰略」以和平方式解決兩岸歧異。侯周二（19日）將訪問另一智庫傳統基金會和到國會拜會，之後轉往三藩市。

侯友宜華府行程踏入第二天，上午前往智庫布魯金斯學會與學者閉門會談，隨即轉往AIT華盛頓總部。他在布魯金斯學會以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，與會學者包括AIT前主席卜睿哲等人。侯友宜提出的「3D戰略」分別由阻嚇（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）組成，其中阻嚇是台灣必須提升自我防衞能力，讓對手不易開戰；對話是持續兩岸溝通與交流；降低風險則是建構有原則的互動關係，推動兩岸以平等、善意、尊嚴交流，降低衝突爆發的風險。

在演說中，侯友宜指出民進黨政府任內滑向打破台海微妙均衡的新現狀，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。對於台灣的區域角色，他認為台灣應持續深化與美國的關係，並希望擴大和日本、澳洲、南韓、印度及東盟國家等區域夥伴合作，包括加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等。他表示，台灣必須實質、持續、及時、全面參加國際組織，以扮演好風險降低者與和平促進者的角色。

除智庫、AIT外，侯周一下午又前往眾議院進行一連串拜會，期間與共和黨議員塞申斯（Pete Sessions）、賽爾夫（Keith Self）以加西亞（Mike Garcia）會晤。其中，賈西亞是眾議院情報與撥款兩個委員會的成員，他會後受訪時重申，美國會致力擴大對台軍售，加速武器交付，以確保台灣取得有意義自我防衞所需的軍備。美方也同時需強化自身國防，提升在太平洋區域的戰備部署。