中美新一輪溝通聚焦台灣　美方落實承諾為關鍵

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國總統國家安全事務助理沙利文，上周六（16日）至周日（17日）在馬耳他會晤超過12小時。有參加此次會晤的中國外交部高級官員表示，雙方就中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題進行了多輪討論。

在此輪溝通中，雙方同意繼續落實兩國元首於峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。中方強調，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，是其發展的信心和底氣，發展權益不容剝奪。雙方花時間最長討論的是台灣問題，中方全面闡述在台灣問題上的嚴正立場，指出問題最本質和最根本的現狀是兩岸同屬一個中國。

內媒指，自今年6月以來，美國多名高級別官員相繼訪華，有助於兩國關係穩定，但要持續推進中美關係改善，關鍵在於美方能否將承諾落到實處。中國人民大學國際關係學院教授刁大明指出，美方對華態度和做法仍舊展現出明顯的兩面性，一方面美官員接連訪華，展現出某種善意，但同時仍妄圖對華展開所謂新冷戰，來維持自身所謂霸權地位。

周五（19日）於北京舉行的中國外交部記者會上，發言人指近期中國推出加大吸引外商投資力度等一系列針對性強的舉措，得到國內外投資者廣泛歡迎。中方將一如既往歡迎外國企業在華投資經營，繼續致力為各國企業提供優質營商環境。提到下月在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，發言人表示有關籌備工作正順利推進，屆時將舉行3場高級別論壇和6場專題論題，至今已有110多個國家的代表確認與會。