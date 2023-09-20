吸毒後打死兩歲親生女再烹屍　狠父囚21年半

新加坡一名父親9年前吸毒後，因無法忍受年僅兩歲半的親生女兒弄濕紙尿片後再玩糞便，憤而連摑對方3掌、結果錯手殺人。狠父事後竟與妻子用鐵鍋「煲屍」，之後把殘骸封藏家中廚房灶下，但數年後東窗事發。男子周二（19日）被判入獄21年半及18下鞭刑。

遇害女童烏美莎在2011年出生，由於被告和妻子無法照顧她，女童出生後一直住在寄養家庭，至2013年中才被父親接回同住。由於不習慣，烏美莎經常哭泣，被告對此非常生氣，經常虐打她；烏美莎的其他兄弟姊妹也經常被打。

在2014年3月某天早上，被告因烏美莎玩糞便而動怒，狠摑她數巴掌；女童顫抖了幾次後沒有了呼吸。狠父和妻子因擔心被捕未有報案，狠心靜靜看着女兒死亡。兩人為掩人耳目，將女兒的遺體放在鐵鍋內烹煮至燒焦，之後放進紙箱封存於爐灶下。

有親戚曾曾問起女童下落，被告謊稱女兒被送到馬來西亞給外婆照顧。至2019年9月，被告妻子的弟弟、即死者的舅舅，偶爾到被告家時發現藏屍的紙箱滿布蟑螂卵，建議姐姐丟掉但被拒絕，引起他的好奇。他及後偷偷打開箱子來看大吃一驚，始揭發案件。

現年35歲的被告周二在新加坡高庭承認誤殺女兒。為保護死者其他兄弟姊妹的身份，媒體不可報道被告和他前妻的名字，也不可透露案發的地點；但法官批准媒體報道烏美莎的名字，因為想大家記住她。