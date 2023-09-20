侯友宜晤美前軍方國安官員　討論深化台美關係

台媒周三（20日）報道，國民黨台灣總統參選人侯友宜訪美期間，於當地時間周一（18日）晚，與包括美國國家安全委員會、國防部、海軍陸戰隊將領等政府前軍文職人員會面，雙方就如何加強台灣現有能力並深化台美多面向關係交換意見。

侯友宜在其下榻的酒店與美方人員舉行晚宴，出席者包括前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）、退役美國海軍陸戰隊中將兼前美國國防部助理部長格雷松（Wallace Gregson）、前國安會中國大陸台灣蒙古事務主任梅代羅斯（Evan Medeiros）及簡以榮（Ivan Kanapathy）、前美國在台協會台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）。

侯友宜周二（19日）出席美國智庫傳統基金會的座談會，稱台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為負責任的持份者，不會成為麻煩製造者，會扮演好和平促進者與風險降低者的角色。他也談到台灣是世界上最危險的地方，但有負責接待的美國學者不認同此說法。另外，侯友宜較早前在新澤西州出席台僑活動時，與在台被控誹謗等罪、卻因滯留美國未歸而被通緝的資深媒體人彭文正合照，民進黨批評侯友宜帶頭藐視法律。