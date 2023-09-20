阿塞拜疆對納卡採軍事行動　造成25死138傷

阿塞拜疆周二（19日）派軍隊進入與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（納卡）反恐，納卡當局周三（20日）指阿塞拜疆的軍事行動至今造成25人死亡，包括2名平民，138人受傷。

阿塞拜疆總統外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）表示，該國派出地面部隊在納卡多處突破亞美尼亞防線，已達成部分主要目標，聲稱部隊是使用制導彈藥攻擊軍事目標，避免傷及平民。哈吉耶夫指，阿塞拜疆已經受夠，行動的意圖是結束衝突，不能再容忍亞美尼亞武裝部隊部署在阿塞拜疆領土，以及每日挑戰阿塞拜疆的安全和主權。阿塞拜疆國防部則指，部隊至今奪取逾60個軍事哨站，摧毀最多20輛軍事車輛，行動目的是解除亞美尼亞部隊武裝，把他們逐出國土和摧毀他們的軍事基礎設施，恢復阿塞拜疆的憲法秩序，平民可從人道走廊離開納卡。

亞美尼亞總理帕申因周二主持安全委員會會議，討論阿塞拜疆的軍事行動，他直斥阿塞拜疆種族清洗亞美尼亞人。歐盟、法國、德國譴責阿塞拜疆採取軍事行動，敦促重返談判桌討論納卡的未來。美國國務卿布林肯則分別與帕申因和阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，他重申美方完全支持亞美尼亞的主權、獨立和領土完整，呼籲阿塞拜疆立即停止軍事行動，緩和局勢。俄羅斯外交部亦要求所有衝突方立即停止對峙，重新履行俄羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞就納卡達成的三方協議。