政府提請批准拘留李在明　國會明表決

南韓首爾檢察官周一（18日）以涉嫌犯瀆職罪和受賄罪為由，提請法院批准逮捕最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。南韓國會周三（20日）召開全體會議，政府報請國會批准拘留李在明的動議提上議程，將於周四（21日）全會表決。

根據南韓《國會法》規定，該國國會議員任內享有豁免權，即在國會不同意下，現任議員不會被逮捕。只有國會同意拘留，法院才能對相關人員進行逮捕等。拘留同意案提交國會全會後，國會須在24小時後、72小時內進行不記名表決，需有過半議員與會，並獲過半議員贊成才算通過。此外，共同民主黨周一向國會提案，指摘總理韓德洙對梨泰院人踩人事故、世界童軍大露營、日本福島核污染水排海等問題處置不力，針對韓德洙的撤職動議亦提上國會，同樣於周四表決。

此前，李在明因絕食抗議尹錫悅政府而身體惡化入院，前總統文在寅周二前往醫院探望李在明，勸他停止絕食，李在明躺在病床上，文在寅緊握他的手，說起自己2014年絕食10天已非常辛苦，李在明絕食20天「該有多辛苦啊」。文在寅指，李在明已充分展示絕食的誠意和毅力，強調局面已發生變化，現在需要盡快振作起來戰鬥。