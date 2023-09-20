烏軍特種部隊疑派無人機　襲獲瓦格納支持蘇丹民兵

美國傳媒周二（19日）報道，烏克蘭特種部隊可能在幕後策動一系列無人機攻勢和一場地面行動，襲擊獲俄羅斯瓦格納僱傭兵集團支持的蘇丹民兵「快速支援部隊」（RSF）。這反映俄烏戰事的影響遠超越前線，有已向外蔓延的可能性。

報道引述消息指，瓦格納集團於本月6日透過RSF位於蘇丹西南部一支游擊隊，從乍得向蘇丹運送大批軍火。兩日後，喀土穆恩圖曼一條橋上行駛的多輛卡車遭遇6次無人機襲擊，另有8次攻擊擊中恩圖曼和翁巴達西部市郊的汽車、建築物和武裝人員。美媒分析取得的影片發現，兩款烏克蘭廣泛應用的無人機至少涉及其中8場襲擊，無人機遙控器上寫有烏克蘭文，相信拍攝攻擊過程的無人機型號是DJI MAVIC 3。專家亦指以無人機直接突襲目標的戰術模式，在蘇丹和更廣大的非洲地區極不尋常。

近日蘇丹軍方曾多次轟炸RSF位於恩圖曼周邊的據點，而一名烏克蘭軍方消息人士形容上述的無人機攻擊不是蘇丹軍方所為，被追問是否由基輔策劃時，該名消息人士僅指「烏克蘭特種部隊可能有責任」；烏克蘭官方則沒有承認責任。一名蘇丹高級軍方人士指，不知道烏克蘭在蘇丹行動，亦不相信這是真的。多名美國官員亦不知道事件，對烏軍可能涉事感震驚。