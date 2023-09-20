美與沙特商聯防條約　遇襲供軍事支援

美國傳媒周二（19日）引述消息報道，繼上月與日本及南韓達成安全協議後，美國正與沙特阿拉伯討論類似共同防禦條約，藉此推動沙特與以色列關係正常化。外界預期，多名美國國會參議員，包括民主黨人在內將反對上述協議。國務院拒絕評論報道內容。

根據條約，任何一方在區內或沙特領土遭受攻擊，另一方就會提供軍事支援。多名美方現任或前任官員向《紐約時報》透露，沙特王儲兼國防部長穆罕默德‧薩勒曼正考慮條約內容，甚至把它視為討論以色列議題其中一個重要組成部分。另有沙特官員提及，縱使利雅得與伊朗已重新建立外交關係，沙美一旦達成強而有力聯防協議，將有助阻止伊朗或其武裝夥伴發動潛在攻擊。

報道另提及，穆罕默德‧薩勒曼同時尋求拜登政府協助沙特發展民用核子計劃。惟部分美國官員憂慮，沙特推動以上計劃只是掩護，真正目的是發展核武對抗伊朗。

分析指，拜登政府目標是重新調整國家軍事資源及戰鬥能力，專注亞太地區威懾中國，不過美沙一旦達成上述協議，或導致美方在軍事上與中東更緊密糾纏，產生政策矛盾。此外，美方官員曾批評以色列總理內塔尼亞胡削弱當地司法等，假如上述協議落實，反而有助對方極右政府。

當條約內容出爐後，美國參議院就會為此表決，需要三分之二票數通過。由於沙特過去並不在乎美國利益及人權等，多名美國國會參議員均視利雅得及穆罕默德‧薩勒曼為「不可靠夥伴」，預期多名參議員將強烈反對。