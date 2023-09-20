特朗普倡烏向俄割地終戰　澤連斯基批不可接受

美國前總統特朗普日前揚言可在24小時內令俄羅斯和烏克蘭同意結束戰事，但烏克蘭需向俄方割讓部分領土。烏克蘭總統澤連斯基周二（19日）呼籲特朗普公開他的俄烏和平計劃，重申任何需要烏克蘭放棄領土的方案都是不能接受。

澤連斯基正在美國紐約出席聯合國大會，稍後將前往華盛頓會晤美國總統拜登。他接受美媒訪問時指出，特朗普大可公開分享他的和平計劃，不要浪費時間和犧牲人命，交代他如何看待俄烏戰事、如何把俄軍逐出烏克蘭，否則他不是提出全球性的和平理念，直指：「若構思是如何奪取部分烏克蘭領土，並給予俄羅斯總統普京，這不是和平公式。」

被問及烏軍反攻行動今年能否取得突破，澤連斯基指沒有人知道，但相信烏軍會取得更大的成功，部隊在東部有進展。他強調，目前仍然專注於從美國獲得更多遠程導彈，烏克蘭不是想用遠程導彈瞄準俄羅斯，而是為了保持雙方戰場能力的水平，若華府不提供，這對烏方來說是一種損失，戰場會有更多傷亡。此外，烏克蘭亦需要更多防空系統，特別是愛國者防空系統，用來保護平民地區。美國眾議院議長麥卡錫拒絕承諾向烏克蘭提供更多軍援，澤連斯基指到訪華盛頓時，將與麥卡錫會面。