阿塞拜疆去年起封鎖拉欽走廊　南高加索局勢持續不穩

自阿塞拜疆於去年12月開始封鎖納卡地區的拉欽走廊以來，南高加索地區局勢持續不穩，亞美尼亞近日高調批評俄羅斯深陷烏克蘭戰事，未能提供國家安全保障，更與美國舉行聯合軍演。至周二（19日），阿塞拜疆宣布派地面部隊進入納卡地區反恐。以下是近期的納卡地區局勢發展：

【2022年】

12月12日：一批自稱是環保分子的阿塞拜疆人封鎖拉欽走廊，抗議非法開採。

12月29日：亞美尼亞不滿俄羅斯維和部隊沒有維持拉欽走廊開放，建議交由聯合國維和部隊負責拉欽走廊的安全。

【2022年】

2月22日：聯合國海牙國際法庭下令阿塞拜疆採取所有可行措施，確保拉欽走廊的人員、汽車、貨物流動不受障礙。

3月25日：阿塞拜疆違反第二次納卡戰爭停火協議，在納卡佔領新據點，關閉亞美尼亞人繞過被封鎖拉欽走廊的道路。

3月30日：阿塞拜疆佔領位於拉欽走廊南部、屬於國際承認之亞美尼亞領土。

5月14日：亞美尼亞總理帕申因與阿塞拜疆總統阿利耶夫在比利時布魯塞爾會面。

7月15日：帕申因與阿利耶夫再度在布魯塞爾會面。

7月26日：阿塞拜疆阻止運送緊急食物的19輛貨車前往納卡。

9月3日：帕申因認為對俄羅斯的安全依賴屬於「戰略錯誤」。

9月7日：帕申因指控阿塞拜疆在納卡及亞美尼亞邊境增兵。

9月9日：納卡當局同意容許援助物資從阿塞拜疆領土運入境內，換取對方恢復人道物資從拉欽走廊運送。

9月11日：亞美尼亞在境內與美國舉行代號「雄鷹夥伴2023」的聯合軍事演習。

9月19日：阿塞拜疆國防部宣布在納卡展開反恐行動，目的是恢復當地憲法秩序。

9月20日：俄羅斯國防部表示，阿塞拜疆與納卡在俄方斡旋下就全面停止作戰行動達成一致；阿塞拜疆國防部宣布有條件暫停反恐行動。