澤連斯基促剝奪俄安理會否決權　拉夫羅夫斥烏是美傀儡

烏克蘭總統澤連斯基周三（20日）首次親身在位於美國紐約的聯合國安理會發言，這同時是在俄烏戰事爆發以來，他首次與俄羅斯官員共處一室。澤連斯基在會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭的是罪行，並敦促聯合國剝奪俄國在安理會的否決權。

身穿軍服的澤連斯基斥責俄羅斯無故侵略烏克蘭，是要奪取烏克蘭的領土和資源。他稱剝奪俄羅斯在安理會的否決權，是安理會的一項至關重要的改革；又指這項改革同時將促進發展中國家在聯合國的代表性。澤連斯基指出：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。制止這場戰爭不可能的，因為所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」他又重申烏克蘭的立場，指否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立，因此否決權不應被普京領導的俄羅斯獨佔。報道指，在場的俄羅斯官員於澤連斯基發言時玩手機，明顯對發言不感興趣。

澤連斯基發言後便離開了會議廳，俄羅斯外長拉夫羅夫之後現身發言，對剝奪俄在安理會否決權的想法嗤之以鼻，他形容運用否決權是《聯合國憲章》規定的絕對合法工具，是制衡西方權力的一種途徑；批評美國及其盟國，自蘇聯解體以來干涉烏克蘭政治，迫使烏克蘭推行親西方政策，又指摘北約拒絕參與本可以避免歐洲緊張局勢的對話。他揚言，西方國家在烏克蘭發起「政變」，安插一名親西方的總統上台，又指任何反俄羅斯的烏克蘭政府，都是美國的傀儡，建議美國命令澤連斯基取消禁止與普京談判的法令，重申俄方不會拒絕就烏克蘭問題進行談判。