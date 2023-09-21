阿利耶夫稱反恐成功　阿塞拜疆恢復對納卡主權

阿塞拜疆周二（19日）出軍隊進入與亞美尼亞有主權爭議的納卡地區「反恐」，要求當地分離武裝分子停止戰鬥，造成32死逾200傷。雙方在俄羅斯斡旋下同意停火，阿塞拜疆國防部周三（20日）宣布就亞美尼亞非法武裝組織「繳械解散」達成協議。阿塞拜疆總統阿利耶夫周三在電視講話中揚言，因為反恐行動成功，阿塞拜疆已恢復在納卡地區的主權。

阿利耶夫又指，亞美尼亞的非法武裝部隊已經開始從陣地撤出，並接受了阿塞拜疆一方的條件，開始交出武器。阿利耶夫亦稱，亞美尼亞一方在過去兩天出奇地展現出「政治能力」，暗示雙方可能簽訂和平條約；他並表示，納卡地區12萬亞美尼亞裔居民將可以參加阿塞拜疆的選舉、接受國家教育，並自由信奉基督教，強調自己言出必行。

俄羅斯總統普京周三則與亞美尼亞總理帕申因通電話，討論納卡地區局勢。雙方表示，希望局勢進一步朝着緩和及穩定的方向發展，普京對阿塞拜疆和納卡地區代表周四將舉行談判表示歡迎。

另外，俄羅斯國防部通報，一輛載有俄羅斯維和人員的車輛在納卡地區受襲，導致車內維和人員遇難。俄羅斯和阿塞拜疆當局正展開調查。