美將宣布加碼3.25億美元援烏　不包括陸軍戰術導彈

美國官員周三（20日）透露，白宮將在烏克蘭總統澤連斯基周四（21日）到訪時，宣布新一筆總值3.25億美元（約25.35億港元）的對烏軍援，但不包括近日討論的陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）。

該名官員指，今批援烏裝備將包括由155毫米榴彈炮發射的第2批集束彈，以及更多使用刺針飛彈的復仇者短程防空系統、拖式反裝甲導彈、AT4反坦克火箭筒、用於高機動火炮火箭系統（HIMARS）的導引多管火箭系統（GMLRS）火箭、標槍反坦克導彈等。美國總統拜登與澤連斯基會面之時，美方會公布其他援烏的新武器項目，但不包括正在討論的ATACMS。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，向烏克蘭提供ATACMS並非不可能，但現時仍未做出決定。澤連斯基抵達華盛頓後會先到國會發表演說，柯比指能直接聽到澤連斯基講述烏克蘭反攻面對的情況非常重要，隨着天氣轉冷，烏軍反攻進入關鍵時刻，呼籲美國國會支持援烏。他強調，一旦俄羅斯控制烏克蘭並推進到北約邊界，屆時捍衞主權和領土完整的代價將高很多。