參議院確認提名　非裔空軍參謀長任參聯會主席

美國參議院周三（20日）表決確認由非裔空軍參謀長、空軍四星上將布朗（Charles Q. Brown）出任參謀長聯席會議主席的提名，這代表美國國防部最高文職和軍職都由非裔人士擔任，是美國史上首次。他亦是繼已故國務卿鮑威爾（Colin Powell）於1989至1993年擔任參聯會主席後，第2位出任此職的非裔軍官。

現任參聯會主席米利將於本月29日結束任期退休，總統拜登今年5月提名布朗接任，但共和黨參議員特貝爾維萊（Tommy Tuberville）今年3月起杯葛拜登的軍官提名，抗議國防部去年一項支持墮胎的政策，導致美軍最高將領職位大多懸缺。參議院多數黨領袖舒默憂慮損害國家安全，決定對參聯會主席提名進行個人表決，大會最終以83票贊成、11票反對，通過布朗的任命案，預計參議院很快會表決陸軍參謀長和海軍陸戰隊司令提名。

布朗是職業F16戰機機師，3年前升任空軍參謀長，是首位領導美軍軍種的非裔人，負責制訂美軍在印太地區的空中戰略，推動美國核武現代化，包括即將服役的新一代隱形轟炸機。