菲機場安檢員偷華客300美元　事敗急吞下圖滅證

菲律賓馬尼拉尼諾伊‧阿基諾國際機場一名女安檢員日前偷取一名中國旅客300美元（約2,340港元）現鈔，遭對方發現後，她竟當場將鈔票吞下企圖消滅證據。由於事發經過全被閉路電視鏡頭拍下，當地機場管理部門發布正式報告，調查該名安檢員及其同事和上司。

調查報告指，事發於本月8日晚上8時許，受害人蔡先生（Cai，音譯）在機場1號客運大樓出發區經過最後一道安檢時，把其肩袋放在托盤並接受X光檢查。涉事女安檢員把放有肩袋的托盤拿到桌上檢查，完成後匆匆轉過身，左手似握有物件。之後她迅速把手中物件放進口袋，然後返回檢查桌。這時，蔡先生發現肩袋遭人動過手腳，於是打開銀包，發現部分鈔票不翼而飛，於是質問包括該名女安檢員在內的多名現場人員。

機場方面於翌日凌晨翻查另一個角度拍攝的閉路電視畫面時發現，事發後一名X光檢查儀操作員把一瓶水遞給涉事女安檢員，她接過水後便轉身，把捲成一小塊的美元鈔票吞下。隨後她的主管走近她並與她交談，明顯為確保鈔票已被吞下以消滅所有證據。機場曾聯絡蔡先生，他卻拒絕向女安檢員提出刑事指控，事後未返回馬尼拉，也沒和機場當局聯繫。