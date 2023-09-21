沙特王儲：若伊朗擁核武　沙特亦會研發

沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼正在美國紐約出席聯合國大會，他周三（20日）接受美媒訪問時明言，若伊朗擁有核武，沙特亦會發展核武。

被問到伊朗擁核對沙特意味甚麼時，穆罕默德．薩勒曼直指屆時沙特會為了安全和勢力平衡而發展核武，沙特關注是否有國家獲得核武，這是糟糕的舉動，「他們不需要獲得核武，因為無法使用它」，任何國家使用核武，等同與全世界開戰。針對與以色列的關係正常化談判，王儲否認沙特擱置談判，稱每日都更接近達成協議，無論誰人掌管以色列，沙特都可與以色列合作，協議將取決於與巴勒斯坦人待遇有關的共識。

同日，美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡在紐約會面，這是內塔尼亞胡再次上台以來，二人首次見面。拜登在開場發言表示，會與內塔尼亞胡討論「一些難題」，包括美以政治制度的權力制衡、為實現兩國方案鋪路、確保伊朗永不取得核武。內塔尼亞胡則指，以色列始終秉持民主價值。會後，一名白宮高官形容會談非常具建設性、坦白，惟以沙關係正常化的討論仍有一後很長的路要走。