美媒：美以商討在沙特建鈾濃縮設施

美國《華爾街日報》周三（20日）引述知情美國和以色列官員指，兩國政府正商討在沙特阿拉伯設立由美國營運的鈾濃縮作業設施，作為以色列與沙特正式建交的美以沙三方協議一部分。

報道指，美國和沙特一直在談判協議框架，沙特與以色列建交，以換取幫助沙特發展民用核計劃，在沙特境內進行鈾濃縮，而其他協議內容包括對巴勒斯坦問題的讓步和美國提供安全保障等。以色列總理內塔尼亞胡已指派該國的頂尖核子和安全專家與美國官員協調，商討讓沙特成為繼伊朗後，中東第二個公開鈾濃縮作業的國家。

不過，美國和以色列目前未同意計劃，美國官員指華府正擬訂在沙特建立由美方運作的鈾濃縮設施，這是回應沙特發展核計劃的選項之一，美方同時考慮其他方案，總統拜登未有決定。一名華府高官強調，任何與沙特或其他國家的民用核計劃合作，必須符合美國嚴格的核不擴散標準。

外界相信以色列是中東區內唯一擁有核武的國家，但該國從未公開承認擁核，而沙特已推動發展自身的鈾濃縮能力多年，此事成為美以沙談判的最棘手問題之一。以色列一直反對中東地區核擴散，今次支持沙特建立鈾濃縮設施，或反映以色列重大的政策轉向。