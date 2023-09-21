檢方申請批捕涉貪李在明　國會同意扣留

南韓國會周四（21日）表決通過最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的拘留同意案，法院將對李在明進行逮捕必要審查。李在明因絕食抗議尹錫悅政府而健康惡化，正在留醫，缺席國會會議。

國會以149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效，通過針對李在明的拘留同意案。李在明涉嫌於2014至2015年在原屬南韓食品研究院的國有土地開發樓盤，利用城南市市長職務之便向私人開發商提供各種照顧，導致被排除在項目之外的城南城市開發公社蒙受200億韓圜（約1.17億港元）的損失。此外，李在明亦涉於2019至2020年通過前京畿道分管和平事務的副知事以代付訪朝經費，借口向裳邦爾集團會長金聖泰（音譯）索賄800萬美元（約6,240萬港元）。李在明還涉於2019年2月因違反《公職選舉法》受審時，唆擺他人提供有利於他的虛假證詞。

首爾中央地方檢察官辦公室周一（18日）以涉嫌犯瀆職罪和受賄罪為由，提請法院批准逮捕李在明，赴美國出席聯合國大會的南韓總統尹錫悅周二（19日）已批准法院針對李在明提出的拘捕同意請求書。