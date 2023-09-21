二戰屠殺舊恨難化解　烏波關係存暗湧

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，鄰國兼立場反俄的波蘭，第一時間提供軍事、經濟、人道主義等支援，不但成為其中一個主要武器援烏的歐美國家，同時接收大批逃避戰火的烏克蘭平民。惟歷史因素亦使烏波兩國關係存在暗湧。

波蘭在俄烏戰爭爆發後，除了大手筆採購外國軍備強化實力外，亦慷慨向烏克蘭持續提供大批武器。根據截至周二（19日）的最新統計，波蘭是援助烏克蘭最多主戰坦克的國家，分別是250架T72、14架豹2A4、60架PT91，總數324架；也同時是首個北約成員國承諾向烏克蘭提供戰機，涉及14架米格29。外界認為波蘭主動捐贈主戰坦克及戰機，促使其他歐美國家跟隨其步伐，特別是影響美國、德國、英國、法國的決策。

波蘭也是烏克蘭平民尋求庇護的第一站，根據聯合國難民署的數字，累計超過168萬名烏克蘭平民在波蘭登記接受臨時保護，其中958,120人仍然身在波蘭未有前往第三國。波蘭豁免難民的居留要求，並提供免費教育、醫療、家庭福利。

惟第二次世界大戰的沃倫大屠殺，成為波蘭與烏克蘭聯手抗俄的一條刺。這場大屠殺1943年至1944年在納粹德國佔領期間發生，烏克蘭反抗軍在烏克蘭西部及波蘭東部種族清洗，估計4萬名至6萬名波蘭人遇害。波蘭外交部今年5月表示，烏克蘭總統澤連斯基應該為沃倫大屠殺承擔更多責任及道歉，指歷史問題對波蘭十分重要。