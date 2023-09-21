美核潛艇駛離挪威　俄漁船跟蹤疑監控

美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號上周四（14日）至周二（19日）停靠挪威北部城市特羅姆瑟，被指在俄羅斯「後花園」北極地區向俄展示軍力。挪威傳媒報道，佛羅里達號結束訪問駛離時，一艘俄羅斯拖網漁船在後方不遠處尾隨，疑似實施監控。

佛羅里達號是美國首艘到訪挪威的巡航導彈核潛艇，這艘全長170米的潛艇搭載154枚戰斧巡航導彈，可以對陸上目標發動遠程攻擊。它周二下午在挪威船隻護航下，駛離特羅姆瑟以北一個港口時，後方出現一艘俄羅斯拖網漁船，兩者距離只有7公里。挪威海岸防衞隊回應時表示，不會把該艘俄方船隻的出現視為「異常」情況。

美國海軍至今未有公布佛羅里達號之後的動向，外界不排除它在特羅姆瑟對出的挪威海巡航，甚至有可能進一步北上至巴倫支海，該海域是俄羅斯北方艦隊主要活動區域。美國經常派遣核潛艇到巴倫支海，監視進出的俄軍艦艇；作為反制措施，俄羅斯被指利用民間拖網漁船執行間諜任務，收集北約在挪威北部地區的軍事活動。

與此同時，俄羅斯國防部周四（21日）表示，北方艦隊卡27PL反潛直升機面對不佳的天氣狀況，在巴倫支海上空演練搜索及追蹤模擬敵方潛艇。此外，卡27PS搜救直升機在接近北方航道的同一海域，演練與俄方一艘核潛艇展開活動，向船員轉移醫療物資。