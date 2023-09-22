拜登白宮會澤連斯基　向烏提供新一輪軍援

烏克蘭總統澤連斯基周四（21日）訪問美國首都華盛頓，爭取美國繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。他與美國總統拜登在白宮會面，美國國務卿布林肯亦宣布，向烏克蘭提供新一輪價值3.25億美元（約25.35億港元）的軍援，當中包括1.28億美元（約9.98億港元）的安全援助，以及1.97億美元（約15.37億港元）的武器與裝備。

布林肯稱，這次軍援內容包括額外的防空彈藥、以助加強烏克蘭的防空能力，抵禦俄羅斯目前和冬季可能針對烏克蘭關鍵基礎設施進行的空襲；此外還包含火炮彈藥、反裝甲彈藥和集束彈，以進一步增強烏克蘭繼續反攻俄軍。不過，就沒有應烏克蘭請求提供射程超過300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。

在與內閣成員一同參與的會議上，拜登向澤連斯基重申美國及其夥伴，保障烏克蘭長期安全的承諾，澤連斯基就感謝拜登和美國人民的支持。

與拜登會面之前，澤連斯基到訪美國國會山莊與議員們閉門會面，爭取他們批准對烏援助。期間澤連斯基表示，如果美國減少援烏的資金，將會產生連鎖效應，使歐洲國家也這樣做，他甚至向參議員表示：「你們出錢，我們出命。」 眾議院議長麥卡錫雖稱與澤連斯基舉行了富有成效的會議，但他不會承諾在今年年底前將對烏援助交給眾議院審批，並堅稱國內支出才是優先事項。

澤連斯基今次訪美，正值民主共和兩黨就撥款法案陷入僵局之時，他未獲安排在國會聯席會議上發言，有指這顯示今次受到的接待，比去年12月訪美時冷淡。有記者問澤連斯基是否得到美國國會保證會為烏克蘭的新增援助提供撥款，拜登插嘴說：「我指望美國國會的良好判斷，這別無選擇。」