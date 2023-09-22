李昌鈺被指偽造證據　2冤獄男各獲賠1260萬美元

美國著名華裔刑事鑑證專家李昌鈺早前因涉嫌作偽證，導致2名謀殺案疑犯坐了30多年冤獄，美國聯邦法院裁定他必須賠償。康涅狄格州政府與上述坐冤獄的男子達成協議，周二（19日）以2,520萬美金（約1.97億港元）和解。

康涅狄格州總檢察長湯偉麟宣布，已與1985年卡爾（Everett Carr）謀殺案中的疑兇伯奇（Ralph Birch）與亨寧（Shawn Henning），以「符合最大利益」的方式達成和解，分別賠償1,260萬美金（約9,828萬港元），彌補他們30多年來承受的不白之冤。和解是在聯邦司法官協助下進行，需待該州州議會明年初召開後，才能正式表決。

當年的謀殺案中，李昌鈺擔任犯罪鑑定，儘管現場證據經比對後與2名疑兇並不脗合，但李昌鈺仍指被害人家中一條有血漬反應的毛巾為關鍵證據，並稱他們可能避免在身上沾染太多血。多年後，康涅狄格州最高法院重啟案件，血毛巾上的污漬經再次檢測，發現並非血漬，李昌鈺以「血漬或已分解變質」為由否認捏造證據。最終法院撤銷謀殺重罪，釋放疑犯，並裁家李昌鈺「偽造謀殺案證據」。由於當年李昌鈺是為康涅狄格州執法單位工作，在冤獄爭議中獲得州總檢察長支持，賠償金由州政府負責。