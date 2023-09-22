與阿塞拜疆談判未有成果　納卡亞族要求安全保障

阿塞拜疆與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾–卡拉巴赫（納卡）日前爆發新一輪衝突後，納卡的亞美尼亞族代表團周四（21日）在俄羅斯納卡維和部隊護送下，到達阿塞拜疆葉夫拉赫（Yevlakh）進行談判。目前未知談判詳情，阿塞拜疆官員僅指會面在具建設性和正面氣氛下進行，有指雙方未達成最終協議，但同意再度會面商討停火協議細節。

根據阿塞拜疆提出的停火協議，該國要求納卡地區整合成為阿塞拜疆的一部分。納卡地區亞美尼亞分離主義政權阿爾察赫共和國的總統顧問巴巴揚（David Babayan）周四表明，他們同意停火，但正等待最終協議，談判仍然持續，需與阿塞拜疆討論許多問題。對於讓分離武裝分子棄械，巴巴揚指不能任由人們死去，所以首先要獲得安全保障。

同日，聯合國安理會在法國要求下召開緊急會議，討論納卡局勢。亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）呼籲世界不要再以「雙方」的方式說話，指衝突不再有雙方，只有肇事者和受害者；不再有衝突，只有暴行的真正危險，納卡全境都遭到導彈、重型火炮，以及集束彈藥的猛烈、不分青紅皂白的炮擊，進攻的強度和殘酷性清楚地表明，阿塞拜疆目的是完成對亞美尼亞人口的種族清洗。阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）則指摘亞美尼亞散播假訊息，試圖利用安理會誤導國際社會，令人遺憾的。他又批評安理會存在偏見，亞美尼亞長期以來在納卡助長分離主義，包括向叛亂分子提供軍事支持。米爾佐揚其後離場，抗議巴伊拉莫夫的挑釁性發言。