加掌通訊證據　印度官員開會無否認刺殺錫克教領袖

加拿大總理杜魯多指控印度政府涉嫌策劃刺殺加拿大錫克教領袖尼賈爾，但無公開任何證據。加媒周四（21日）引述消息人士指，加拿大政府掌握的證據包括印度官員通訊，以及由「五眼聯盟」某成員國提供的情報，而加方在閉門會議向印度提出指控時，沒有印度官員否認。

報道指，加拿大政府手上有人際和通訊情報，包括印度官員的通訊紀錄，涉及駐加拿大的印度外交官。情報不只來自加拿大，部分是由「五眼聯盟」一個成員國提供；「五眼聯盟」由美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭組成的情報同盟，加媒沒有交代情報來自哪一國。報道還指，尼賈爾今年6月遇襲前，加拿大安全情報部門曾警告他有危險，他被殺後，加拿大國家安全與情報顧問托馬斯（Jody Thomas）於8月中和本月兩度前往印度，要求印方配合調查。

英媒則披露，加拿大官員曾敦促西方盟友私下向印度總理莫迪提出此事，美國總統拜登同意，認為事件重要，需與莫迪討論。拜登等西方領導人早前在印度出席二十國集團（G20）峰會時，已親自向作為東道主的莫迪提起此案。美國白宮國家安全顧問沙利文周四指，美方非常關注事件，曾與印度政府最高層討論，希望調查繼續並把兇手繩之於法。他強調，美方不會因為涉及印度而不關注此事，印度不會有特別豁免。

在印度，該國外交部發言人宣布已要求加拿大削減派駐印度的使團規模，又指因為印度駐加拿大使領館人員面對安全威脅，已暫停向加拿大人發放簽證。