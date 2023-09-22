藏南運動員無法參加杭州亞運　印度體育部長取消訪華

中印在藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦）的主權爭議愈演愈烈，印度3名來自藏南的女運動員因無法下載參賽證，未能隨隊一同前往浙江杭州參加亞運會。印度周五（22日）宣布，體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）取消訪華，以示抗議。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，印方堅決反對基於居住地或種族而對印度公民實行差別待遇，強調阿魯納恰爾邦過去、現在、將來都將永遠是印度不可分割的一部分。中國外交部發言人毛寧指出，杭州亞運會是北京冬奧後在中國舉辦的另一個大型高水準綜合運動會。作為東道國，中國歡迎各國運動員持合法證件來杭州參加亞運會。中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」，藏南地區是中國領土的一部分。

3名無法參賽的武術運動員分別是旺格蘇（Nyeman Wangsu）、泰格（Onilu Tega）和拉姆古（Mepung Lamgu），她們7月參加四川成都舉行的世界大學生運動會時，中方向她們發出特殊的另紙簽證，簽證必須與護照一起使用，但入境中國時不會在護照上蓋章，表明中國不承認印度對藏南地區的主權，當時引起印度不滿。