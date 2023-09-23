涉收賄助埃及獲美援助　參院外交委員會主席被起訴

美國參議院外交事務委員會主席的69歲民主黨議員梅嫩德斯涉嫌受賄周五（22日）遭聯邦大陪審團起訴。他涉嫌以權謀私，包括協助埃及獲得美國政府援助。其妻子及3名新澤西州商人同時被控。梅嫩德斯夫婦分別發聲明否認指控。

有關的涉貪調查持續一年，執法人員曾持手令，搜查梅嫩德斯的寓所，搜出總值逾10萬美元（約78萬港元）的金條，放於衣櫃、外套及夾萬的逾48萬美元現金（約375萬港元）。執法人員在多件外套內發現多寫有梅嫩德斯名字的信封，內有大量現金。當局亦檢獲一輛貪污得來的名貴開篷跑車。

全長39頁的起訴書指，來自新澤西州的梅嫩德斯以個人影響力保護3名同時被控的商人，又代表埃及政府寫信給其他參議員，鼓勵他們支持解除埃及因人權紀錄而受到的援助限制。起訴書公開後，美國參議院多數黨領袖舒默表示，梅嫩德斯將辭去參議院外交事務委員會主席一職，直至事件完滿解決為止。

梅嫩德斯曾在2015年被控收受佛羅里達州一名眼科醫生選舉捐款及禮物，合共近100萬美元（約780萬美元），案件其後因為陪審團無法達成共識，被法官裁定審判無效。