波蘭總理再放狠話　促澤連斯基勿再侮辱波蘭人

烏克蘭近日因穀物出口問題與波蘭關係急轉直下，波蘭總理莫拉維茨基繼揚言不再向烏克蘭提供武器後，周五（22日）再放狠話要求烏克蘭總統澤連斯基不要再侮辱波蘭。

歐盟上周五（15日）以市場扭曲情況消失為由，結束對烏克蘭穀物的進口限制，匈牙利、波蘭、斯洛伐克立即宣布抵制歐盟決定，而澤連斯基周二（19日）在聯合國大會暗示波蘭等部分歐洲國家正在間接協助俄羅斯，言論引起波蘭強烈反彈。莫拉維茨基周五出席一場競選活動，他說：「我希望澤連斯基不要再侮辱波蘭人，就像他在聯大演講時所做的那樣。」同日，波蘭總統杜達指糧食進口爭端只是整個雙邊關係的一個片段，不會產生重大影響，但此事需要解決。

波蘭外長拉烏指，該國希望看到一個強大的烏克蘭從俄烏戰爭中崛起，經濟充滿活力，華沙將繼續支持烏克蘭加入北約和歐盟的努力。他同時指出，雖然波蘭沒有改變對烏政策，但波蘭輿論對兩國關係的看法發生根本性變化，需要巨大的外交努力修復。俄羅斯克里姆林宮稱正密切留意事件，預測烏克蘭與波蘭及其他歐洲國家的摩擦將增加，這是不可避免的。克宮又指，基輔和華沙是恐俄症的主要中心。