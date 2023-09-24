基辛格指真正的國際化進程　不能沒有中國參與

美國前國務卿基辛格上周六（23日）在第5屆外灘金融峰會網上參與國際對話時表示，一直深信不疑的信念就是美中之間關係至關重要，對於當代世界秩序的樹立來講，美中關係是至關重要的元素，因此，希望美中之間盡量把關係做好。

基辛格表示，在當今國際關係中不能忽略中國，真正國際化、全球化的進程中，不能沒有中國的參與。他說︰「在過去50年中，美中更多的是合作關係。我見證了過去幾十年美中之間相互信任的合作，這也給了我更多信心。而現在，全球齊心協力共同走出了疫情帶來的挑戰，美中之間的合作顯得尤為重要，尤其希望在很多全球挑戰和問題面前，美中合作能建立一個穩定全新的國際秩序。」

基辛格分析，在經濟關係中，雙邊的交流，包括商品、服務等各種形式，使得各個國家更相互依賴，錯綜複雜。在這樣的背景下，任何雙邊協議都會使得關係愈來愈複雜。

基辛格指，在當前形勢下，美中兩國遇到了脫鈎的風險，一旦脫鉤，對兩國來說都是劣勢。他認為應該減少脫鈎風險的發生，否則兩國人民生活水平也會下降。當然，我們還會有一些技術性的問題，但重中之重應該是相互溝通、相互了解、相互學習，通過這樣的方式就可以避免脫鈎，這樣不僅兩國關係能得到改善，對世界各地也都有幫助。