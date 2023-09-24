多個城市數萬人走上街頭　抗議警察暴力

法國多個城市上周六（23日）有數以萬計民眾在左翼團體的號召下走上街頭，以抗議警察暴力行為。巴黎的示威活動更爆發警民肢體衝突。

今年6月27日，一名警員於在巴黎近郊進行路檢時，近距離射殺1名17歲非裔青少年，事件引發巴黎和法國多個城市的騷亂。在巴黎，示威民眾上周六再度走上街頭，是為響應不屈的法蘭西政黨等激進左翼黨派的號召。不同年齡層的示威者高舉標語牌，上面寫有「終止國家暴力」、「不要寬恕或忘記」或「法律殺人」。

工會表示，法國各地約有8萬人參加示威活動，巴黎佔了1.5萬人；但內政部估計，全國示威人數為3.1萬人，其中巴黎有9,000人。在巴黎，有警察受困在警車內，當局譴責遊行期間所發生的不可接受暴力行為。數百名身穿黑衣、戴帽的示威者脫離主要遊行隊伍，他們砸碎了一間銀行的窗戶，並向一輛受困的警車扔雜物。巴黎警方表示，警車遭到鐵棍攻擊，最終防暴警察介入，遭攻擊的警車才得以脫身。警方指出，3名警員受到輕傷。

法國內政部長達爾馬寧在社交網上寫道︰「我們看到仇恨警察的風向」，他也譴責針對警察不可接受的暴力行為。巴黎警察局指，有3人因事件被捕。另據內政部，還有3人在法國其他地方被捕。