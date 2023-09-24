九成受訪者撐延遲退休　但憂僱主態度不積極

新加坡的法定退休年齡去年調高至63歲，當地近日一項調查指出，近九成受訪者支持延遲退休，但有超過六成認為年長者受僱的最大阻礙，是僱主態度不積極和存在年齡歧視。

這項由人民行動黨樂齡行動小組，以及全國職工總會婦女與家庭事務處進行的網絡問卷調查，在上月7日至21日訪問了1,471名年滿50歲的在職新加坡公民和永久居民。上周六（23日）公布的調查結果顯示，87.9％的受訪者支持把退休年齡調高至63歲或以上；支持把重新僱傭年齡上調至68歲或以上的則有80.4％。不過，即便年長者願意繼續工作，受訪者認為他們的就業之路充滿挑戰，主要是僱主態度不積極和存在年齡歧視（63.4％）、沒有靈活的工作安排或工時太長（59.6％）。

樂齡行動小組主席、人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍上周六出席活動時說，新加坡到2030年，近1/4人的年齡將達65歲或以上。樂齡行動小組未來主要任務，是要建立一個「3R文化」，即尊敬（Respect）年長者、重視（Regard）他們擁有的智慧和經驗，以及認可（Recognition）他們還能為社會做出貢獻。