歹徒涉用AI製合成裸照　敲詐28名未成年少女

巴達霍斯省有不法之徒盜用未成年少女的生活照片。

英媒周日（24日）報道，西班牙巴達霍斯省有不法之徒盜用未成年少女的生活照片後，利用人工智能（AI）軟件修改成裸照，之後發布到社交媒體平台，甚至用作敲詐受害人。當地警方展開調查，發現受害者多達28人，並鎖定11名涉案未成年男性。

警方指出，受害未成年少女年齡介乎11歲至17歲，她們衣着完整的照片，被AI修圖生成裸照發布。警方接手調查後發現，多名12至14歲未成年男孩涉嫌造假或散布裸照，甚至用以威脅敲詐受害人。

有受害女孩的家長提到，無法確定多少人手中持有造假裸照，部分受害女孩已不敢踏出家門，並指出擔心照片在色情網站流傳，對受害人造成更大影響。當地居民赫馬（Gema Lorenzo）育有16歲兒子及12歲女兒，她表示：「一方面擔心兒子會做出壞事，另一方面更擔心女兒成為受害者。」

西班牙暫無相關法律監管製作成年人色情圖像，但利用未成年人作為素材可視作兒童色情刊物；盜用社群照片也會觸犯個人資料保護法，但在西班牙只有14歲以上未成年人才會面臨該項刑法罪責。