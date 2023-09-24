華黃岩島水域設浮動屏障　菲強烈譴責

菲律賓漁業和水產資源局船隻日前駛入和中國有主權爭議黃岩島水域，向菲律賓漁船提供補給。巡邏中國海警船15次以無線電廣播驅趕菲方船隻，有菲律賓漁民更指中方快艇撞擊其漁船。菲律賓海岸防衞隊周日（24日）強烈譴責，中國海警在黃岩島水域設浮動屏障，阻止菲方漁船捕魚。

事發於上周五（22日），菲律賓漁業和水產資源局船隻達圖-班考號（Datu Bankaw）駛至黃岩島外，向50多艘菲律賓漁船提供定期日用品和燃料補給，讓它們停留海上更長時間。菲律賓海岸防衞隊人員和外國記者乘搭達圖-班考號，在黃岩島附近發現浮動屏障，估計長300米。當該船抵達黃岩島附近，發現3艘中國海警硬殼充氣艇和民兵艇上人員正安裝浮動屏障。

期間，4艘中國海警船以無線電廣播指摘，達圖-班考號和菲律賓漁船已違反國際法和中國法律，命令它們立即離開中國領海。達圖-班考號回應中方全部15次廣播，聲稱它是在菲方領海執行例行巡邏。達圖-班考號12名船員未有理會中方警告，繼續向漁船分發60噸燃料和食品包。中國海警船期間發現達圖-班考號上有媒體人員，與該船保持安全距離，最終離開。

法國媒體報道，菲律賓漁民薩塔姆（Arnel Satam）上周五試圖駕駛其木製漁船衝向黃岩島淺灘，遭中國海警快艇追趕。薩塔姆稱自己經常這樣做，中國海警當天較早前已追趕並撞擊其漁船，而他只是嘲笑對方。其他菲律賓漁民聲稱，過去曾遭中國船隻追趕和發射水炮，甚至被割斷船錨。有菲律賓漁民一天前乘小船駛入黃岩島淺灘，中國海警硬殼充氣艇上人員持武器驅趕。