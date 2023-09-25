北部警員遭伏擊一死　武裝分子闖修道院與警對峙

科索沃北部一條村莊周日（24日）遭遇一批武裝分子襲擊，他們闖入修道與警方對峙。事件造成警察一死一傷，另有3名武裝分子被擊斃。

當局說，事發在當地周日凌晨3時左右。首都普里什蒂納以北55公里的班尼斯卡村，連接村口的大橋被兩架沒有車牌車輛堵塞，警方到場處理時，遭到手榴彈和炸彈等武器襲擊。兩名警察受傷，其中一人送院後證實死亡。

襲擊者之後乘坐裝甲車闖入村內一座塞爾維亞東正教修道院，並與警方對峙10多個小時，期間不時傳出槍聲。神職人員和信眾就被迫反鎖在室內暫避。今次事件是科索沃局勢幾年來最嚴重的一次升級。此前幾個月當地氣氛益發緊張，同時科索沃與塞爾維亞的談判則停滯不前。

科索沃總理庫爾蒂周日表示，警方已包圍至少30名全副武裝的持槍人士，並要求他們投降。他又指，這群人位於班尼斯卡村附近一座修道院裏面和周圍，當天早上巡邏警員就是在該條村落遭遇伏擊。

塞爾維亞東正教會證實持槍人士闖入班尼斯卡一座修道院。來自塞爾維亞北部諾維薩德市（Novi Sad）的一群朝聖者正待在院內。庫爾蒂在社交網上寫道，獲得塞爾維亞官員政治、財務、後勤支援的組織犯罪者正在攻擊他們。

塞爾維亞總統武契奇周日稍後對媒體講話，他在記者會指這是庫爾蒂的謊言與騙局，指對方才是科索沃混亂與慘況的製造者。