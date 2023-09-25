美與太平洋島國舉行峰會制華　對所羅門總理缺席感失望

美國總統拜登於當地時間周一（25日）在華盛頓，主持第二次太平洋島國領導人峰會，將與庫克群島及紐埃建交，抗衡中國在區內的影響力。所羅門群島總理索加瓦雷表明不會出席，白宮上周六（23日）回應稱，對此感到失望。

據報道，所羅門外長馬涅勒（Jeremiah Manele）將代替索加瓦雷，出席是次峰會。瓦努阿圖新總理基爾曼（Sato Kilman）的辦公室官員上周五（22日）亦表示，基爾曼未能出席，因相關政府成員周一需在議會進行不信任投票。索加瓦雷上周五在紐約舉行的聯合國大會發表講話，稱讚中國的發展合作限制更少、反應更迅速，更符合所羅門需求，強調中國是其主要的基礎設施夥伴。他又透露，7月訪華時與中方達成共識，希望所羅門透過中國的一帶一路倡議、全球安全倡議等政策實現發展。

美國官員被問及中美競爭關係是否讓美國恢復與太平洋島國的接觸時，承認這是因素之一，指毫無疑問中國在包括該區在內的影響力令美方尋求保持戰略重點。官員又稱，美方真正關注的是向在太平洋島國的朋友們表明，美國與志同道合的夥伴合作，可提供對太平洋島國有效的可行替代方案。