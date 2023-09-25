法國影響力大不如前　非洲前殖民地政變頻繁

法國在殖民時代佔據非洲大陸大部分地區，雖然多地非洲人民在第二次世界大戰後實現獨立，但法國出於自身利益多次干預地區事務，目的是鞏固在這個「後花園」的勢力。惟近年中國、俄羅斯加強涉足非洲，法國的影響力不但大不如前，非洲「法語世界」的民主進程更不如理想，令區內頻繁發生軍事政變。

非洲西部、中部、薩赫勒地區2020年開始出現新一輪軍事政變浪潮，馬里2020年及2021年各有一次，之後發生在乍得、幾內亞、蘇丹；踏入2022年，布基納法索兩度出現軍事政變；今年輪到7月的尼日爾、8月的加蓬。在上述3年9場軍事政變中，很多都獲得民眾支持，原因是民主進程欠佳，加深社會不公平、政府腐敗的現象；加上脆弱的種族及文化協議，結合經濟、政治、社會挑戰，這些地區極易政局動盪。

上述很多發生軍事政變的國家都是非洲「法語世界」，當地此輪反法情緒也涉及外部因素，特別是俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團積極介入、中國擴大經濟合作項目。以瓦格納集團為例，俄羅斯僱傭兵在利比亞、蘇丹、中非共和國、馬里、莫桑比克、馬達加斯加活動，他們除了提供安全援助，亦協助俄方發動打擊法國的信息戰。

法國總統馬克龍今年3月出訪4個非洲中部國家，為了緩解非洲高漲的反法情緒，他宣布減少駐軍人數，重組在當地設置的軍事基地使之「非洲化」，與非洲及歐洲夥伴合作管理。他提出摒棄針對非洲的後殖民時代干預主義，改為主張建立夥伴關係，但分析指非洲「法語世界」民心已經改變，法國不再只是他們唯一依靠的對象。