中歐經貿高層對話展開　達成6項共識

何立峰是中歐經貿高層對話中方牽頭人。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯周一（25日）在北京共同主持第10次中歐經貿高層對話。何立峰表示，中歐應鞏固傳統領域合作，積極拓展新的合作領域，共同應對全球性挑戰，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。

何立峰表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識。東布羅夫斯基斯表示，歐方願與中方加強經貿領域務實合作，推動歐中關係持續向前發展。中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作等議題進行坦誠務實的溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。

雙方達成的6項共識內容，包括加強宏觀政策協調，共同應對全球經濟挑戰；同意共同維護並加強以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義；共同維護全球供應鏈的穩定，反對脫鉤斷鏈；承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的經商環境；中方願對歐方擴大進口，並希望歐方取消高技術產品出口限制，中方則同意加快歐盟農產品准入進程；加強金融合作，推動金融業雙向開放，成立副部長級工作小組。